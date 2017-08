Un nuovo attaccante per sostituire Matri e Iemmello, in partenza rispettivamente verso Parma e Benevento: il Sassuolo si muove sul mercato e si lancia a sorpresa su Leonardo Pavoletti. La società neroverde fa sul serio, sfida Cagliari e Alaves e spera di farcela: per l'attaccante del Napoli si tratterebbe di un ritorno dopo l'esperienza in Serie B nel 2012/13 e la parentesi in A nella stagione 2014/15: a sorpresa spunta Pavoletti per l'attacco del Sassuolo.