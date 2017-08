Ultima settimana di calciomercato importante per il Sassuolo alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra nel caso in cui Peluso dovesse andare al Chievo Verona. Oltre a Rogerio, terzino sinistro di proprietà della Juventus, un’altra possibilità potrebbe essere Strinic del Napoli. L’esterno croato ha trovato poco spazio nell’ultima stagione, ma il Napoli non vorrebbe farlo partire finché non arriverà il rinnovo di Ghoulam.