Un interesse concreto e un pressing che continua, il Leicester insiste per Francesco Acerbi. Obiettivo reale per il club campione d'Inghilterra in carica, anche l'allenatore Claudio Ranieri, deciso a portare il giocatore in Premier League, ha già parlato con il difensore classe '88. Adesso resta da convincere il Sassuolo, che resiste ancora, ma per il Leicester l'obiettivo è chiaro: continua il pressing per Acerbi.