Calciomercato | Sampdoria, tra la speranza di tenere Schick e il possibile sostituto: la situazione

Dopo l’affare saltato con la Juventus e le nuove richieste dell’Inter, in merito ad una formula diversa dall’acquisto a titolo definitivo (prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni), la Sampdoria comunque ancora non è del tutto rassegnata a perdere Patrik Schick. I blucerchiati sperano ancora di tenerlo, soprattutto se non riceveranno offerte all’altezza, anche se sarà complicato. Tra le pretendenti per l’attaccante ceco comunque anche la Roma resta vigile (il gradimento per il giocatore c'è), tuttavia non ha ancora affondato il colpo.



In casa Samp però si pensa anche all’eventuale sostituto di Schick, e in tal senso salgono le quotazioni di Zapata del Napoli. Il club azzurro per questo giocatore ha leggermente abbassato le pretese: 20 milioni più percentuale sulla futura rivendita. In settimana ci sarà un incontro tra le parti, con gli agenti del colombiano a Milano.