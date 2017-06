Calciomercato | Sampdoria, si compra: da Ilicic ad Amavi, il punto sui blucerchiati

Mercato Sampdoria sempre molto attivo in questo mese di giugno. Soprattutto in entrata con blucerchiati sempre più vicini ad Ilicic. Prosegue la trattativa per il calciatore della Fiorentina, per un’operazione che si dovrebbe chiudere nei prossimi giorni. Su Jordan Amavi prima offerta da 6-7 milioni all’Aston Villa per il difensore classe 1994. Gli inglesi però ne chiedono 10 per chiudere l’operazione. Sempre in entrata si insiste per Joao Pereira del Palmeiras per il quale la richiesta del club brasiliano è di 6 milioni. Sul giocatore c’è anche il Siviglia ma la Sampdoria sta preparando un’offerta da presentare i prossimi giorni. Infine per la sostituzione di Skriniar si valuta Omar Colley. Previsto per giovedì un incontro con l’agente del giocatore del Genk.