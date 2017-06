Calciomercato | Sampdoria, pronta la prima offerta per Ilicic

La Sampdoria è sul punto di far partire in modo deciso l'offensiva per Josip Ilicic: pronti 5 milioni di euro per la Fiorentina. Offerta importante, obiettivo fissato. Sempre in entrata, due nomi in caso di addio di Skriniar (sempre più vicino all'Inter) possono essere Chiriches e Tonelli del Napoli, mentre in uscita alla Lazio continua a piacere Praet: per il belga, però, i blucerchiati chiedono 20 milioni di euro. Cifre importanti, tra Ilicic, Skriniar, Praet e un nuovo difensore, si accende il mercato della Sampdoria.