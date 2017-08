La Sampdoria pensa a come rinforzare l'attacco (tenendo conto della situazione Schick) e l'obiettivo è Zapata del Napoli. Oggi è in programma un incontro proprio con gli agenti del colombiano che saranno a Milano. Da vedere, poi, se avranno anche un incontro con il Torino, perché il club granata comunque sta tenendo in stand-by questa opzione Zapata in caso di addio a Belotti (qualora dunque il Monaco dovesse muoversi per il Gallo dopo aver venduto Mbappé al PSG).