Calciomercato | Sampdoria, domani arriva in Italia l'agente di Ilicic: obiettivo chiudere. E ci sono le pazze idee Jovetic e Sneijder

Josip Ilicic-Sampdoria, tutto fatto tra club (blucerchiati e Fiorentina), domani giorno decisivo per definire l'accordo anche col giocatore e il suo agente. Ruznic, infatti, arriverà in Italia per ricevere l'offerta della Sampdoria: tre anni più uno di bonus, avvicinandosi così a Genova in caso di fumata bianca. E allontanando, così, le due suggestioni del presidente Massimo Ferrero: Stevan Jovetic e Wesley Sneijder, pazze idee estive del numero uno blucerchiato. Che in caso di chiusura sul fronte Ilicic, però, rischiano di rimanere tali.