Sta per iniziare la nuova avventura di Duvan Zapata alla Samp. Il giocatore è a Genova e le visite mediche al Laboratorio Albaro sono cominciate. Ma non è il solo: sta arrivando a fare le visite mediche anche Bozo Mikulic, difensore classe '97 dell'RNK Spalato e più tardi arriverà anche Strinic. Ecco la foto di Duvan a Genova: la sua avventura alla Samp sta per cominciare.