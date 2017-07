Calciomercato | Samp, tutto fatto per il passaggio di Muriel al Siviglia: accordo totale anche sull'ingaggio

Per Muriel inizierà una nuova avventura in Liga. Infatti, è tutto fatto per il passaggio del colombiano al Siviglia. Gli ultimi dettagli sono stati risolti grazie al lavoro di Alessandro Lucci in Spagna, così è stato raggiunto un accordo totale anche sull'ingaggio del giocatore dopo quello tra i club di ieri sulla base di circa 20 milioni più un bonus del 20% su una futura rivendita. Per Muriel in Liga quindi ci siamo: giocherà al Siviglia nella prossima stagione.