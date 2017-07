Una lieta notizia in casa Samp. È ufficiale infatti il rinnovo di Torreira fino al 2022, come comunicato dai blucerchiati: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Sebastián Torreira. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 36 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2022".