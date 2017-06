Calciomercato | Samp-Inter, ultimi dettagli da limare per l'affare Skriniar-Caprari

Trattativa in dirittura d'arrivo, Sampdoria e Inter stanno per ultimare l'affare che porterà Skriniar in nerazzurro e Caprari in blucerchiato. E' in corso un ulteriore incontro in presenza di Carlo Osti e Davide Lippi, agente dell'attaccante: ultimi dettagli da limare con l'Inter per completare il puzzle e concludere, i due giocatori sono sempre più vicini a cambiare maglia.