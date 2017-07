Calciomercato | Samp, difficoltà per Ferrari: virata su Rossettini. Dialogo in corso col Torino

La questione che tiene banco in casa Samp è sempre quella legata al possibile colpo in difesa. La pista che porterebbe a Ferrari del Sassuolo sembrerebbe essere sempre più difficile perchè i neroverdi non hanno intenzione di cedere ai corteggiamenti della Samp, coi blucerchiati che a questo punto potrebbero virare su un nuovo obiettivo: Rossettini del Torino. Il club del presidente Ferrero avrebbe contattato i granata, tanto che sarebbe in corso un vero e proprio dialogo nonostante il Toro, prima di prendere in considerazione un'eventuale cessione vuole innanzitutto trovare un sostituto anche perchè, senza sostituti, Rossettini rimarrebbe incedibile. Ma una cosa è certa: la Samp vuole assolutamente trovare un nuovo difensore da regalare a Giampaolo prima possibile.