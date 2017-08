I rinforzi in questi ultimi giorni di calciomercato per la Samp potrebbero arrivare direttamente da Napoli. A breve infatti è in programma un incontro per Duvan Zapata ma non solo: i blucerchiati sono in pole anche per Strinic. Infine, la squadra del presidente Ferrero sarebbe protagonista anche di una vera e propria volata col Chievo per Tonelli. Con la Samp che potrebbe far spesa a Napoli per gli ultimi rinforzi da regalare a Giampaolo.