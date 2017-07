Calciomercato | Rüdiger saluta la Roma: "Sono stati due anni fantastici, ma la Premier League è un'occasione unica"

Perché la Premier League è l'occasione della vita. Questione di prestigio, voglia di realizzarsi. Caratteristiche e valori perfetti per raccontare la gioia di Rüdiger , oggi ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. E soprattutto, con Antonio Conte: "perché è l'allenatore perfetto per valorizzare il mio stile difensivo", parola di Rudiger, ormai un ex giocatore giallorosso. Da oggi totalmente Blues. "Un treno che nella vita passa una volta sola, impossibile non salarci". Ma senza dimenticare l'Italia, il popolo giallorosso che da subito ha creduto in lui: "Sono stati due anni meravigliosi, devo ringraziare tutti". Questo il saluto di Rudiger, un post sincero e pieno di passione direttamente dal suo profilo Twitter: dal giallorosso al Blues.