Calciomercato | La Roma alza l'offerta, il Leicester non si muove: rimane la distanza per Mahrez

Le parole di Monchi in conferenza stampa durante la presentazione di Hector Moreno hanno fatto chiarezza sulla situazione Roma-Mahrez. “Abbiamo presentato due offerte al Leicester e la seconda ci sembra giusta. Ci siamo fermati, stiamo lavorando anche su altre opzioni". Come dire, la Roma per adesso si ferma qui. L'offerta è stata formalizzata ed è di 35 milioni comprensiva di bonus. Giusta secondo Monchi, che ora aspetta la mossa del club inglese. Per adesso la distanza rimane visto che il Leicester non si muove dalla richiesta di 40 milioni per club esteri e 50 per le squadre di Premier. In serata intanto l'attaccante algerino non è stato convocato per l'amichevole del Leicester contro il Milton Keynes Dons, insieme anche ad altri big, visto l'impegno ravvicinato domani contro il Wolves. Mancano circa 5 milioni, una distanza che per adesso non sblocca la trattativa. La Roma ritiene giusta l'ultima offerta, di contro il Leicester non ha urgenza di vendere e dopo aver fissato il prezzo non intende muoversi. Ultimatum della Roma? Non proprio, ma a queste condizioni è normale che Monchi si guardi attorno per trovare un'alternativa.