Calciomercato | Roma, si insiste per Defrel

Un attaccante nel mirino, continua per la Roma la ricerca di un'altra pedina per lo scacchiere offensivo di Luciano Spalletti. Sondato Muriel nelle scorse ore, la società giallorossa avrebbe adesso deciso di provare a insistere per Gregoire Defrel, classe '91 del Sassuolo. La squadra di Di Francesco ha già fatto sapere che non intende privarsi dei suoi gioielli, ma la Roma non vuole mollare ed é pronta ad effettuare un'offerta concreta al club emiliano. La Roma non molla la presa su Defrel: si insiste per l'attaccante del Sassuolo.