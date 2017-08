Un attaccante che arriva e uno che potrebbe partire, sliding doors in casa Roma con Schick che è ormai pronto a vestire la maglia giallorossa. L'arrivo dell'attaccante ceco a Trigoria libera dunque Marco Tumminello che, adesso, andrà in prestito in un altro club di serie A. Sul giocatore '98 resta in pole position il Cagliari, con Crotone, Verona e Benevento che non mollano la presa, provando il sorpasso in extremis.