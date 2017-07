Calciomercato | Roma-Sassuolo, ancora distanza per Defrel: le ultime

Non è ancora fatta per Grégoire Defrel alla Roma. C'è infatti ancora distanza tra le parti: al momento la Roma è arrivata ad offrire poco più di 20 milioni di euro, bonus compresi; la richiesta del Sassuolo è invece di 25. Una forbice tra domanda e offerta troppo ampia per poter chiudere, per ora. Dunque, nonostante i giallorossi abbiano già l'accordo col giocatore, verranno valutate anche delle alternative nel caso in cui il Sassuolo non dovesse venire incontro alle esigenze di Defrel e della Roma stessa.