Calciomercato | Roma-Sampdoria, terminato l'incontro per Schick. Ferrero: "Uno shock averlo dato via"

Incontro terminato, volti distesi e le solite battute del presidente Ferrero a fare da contorno. Si è concluso così il colloquio tra i dirigenti della Roma e quelli della Sampdoria per Schick, ormai praticamente un giocatore giallorosso. A confermarlo è lo stesso numero uno blucerchiato che, all'uscita dallo studio dell'avv. Romei a Roma, nei pressi di Piazza di Spagna, ha svelato l'esito dell'incontro: "Adesso posso dire che Schick è romano e romanista e per noi è uno shock averlo dato via. Sono contento sia arrivato alla Roma perchè ci ho messo il cuore a farlo venire. Il giocatore è contento. L'importante è che la Roma lo tratti bene perché è un mio gioiello". Felice, dal canto suo, anche Baldissoni che ha ringraziato Ferrero: "Un grazie al presidente Ferrero".