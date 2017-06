Calciomercato | Roma, Paredes-Zenit: gli aggiornamenti

Lo Zenit compra dalla Serie A e, dopo aver trovato l'accordo con Manolas, intende chiudere anche per Leandro Paredes. L'agente del centrocampista giallorosso, infatti, domani dovrebbe definire gli ultimi dettagli con il club russo, così che la Roma potrà piazzare questi altri due colpi in uscita, direzione Russia. E un possibile inserimento last minute della Juventus per Paredes? Difficile, ancor più vista la posizione della Roma: fermo il club giallorosso, non intende cedere in Italia il giocatore, il cui futuro dunque potrà essere alla corte di Roberto Mancini.