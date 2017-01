Calciomercato | Roma, Jesé rimane il preferito per l'attacco: intanto il PSG non lo convoca per la tourneé

La trattativa più calda in casa Roma per l'attacco è quella che riguarda Jesè Rodriguez, attaccante classe '93. La notizia di oggi è che il giocatore spagnolo non è stato convocato dal PSG per la tourneé in Tunisia, che si inserisce le Qatar Winter Tour dei francesi. Nessuna chiusura della trattativa imminente però per il giocatore. La Roma proverà ancora nei prossimi giorni a portare a Trigoria l'attacante. Rimane il preferito, ma i giallorossi tengono calde anche le piste che portano a Musonda del Chelsea, Feghouli del West Ham. Si continua a lavorare con la speranza di chiudere il prima possibile.