Calciomercato | Roma, incontro con l'agente di Pellegrini: c'è la volontà di esercitare il diritto di recompra

La Roma continua a lavorare per la squadra della prossima stagione e, in tal senso, oggi c'è stato un incontro a Trigoria tra l'agente di Lorenzo Pellegrini, Giampiero Pocetta, e la dirigenza giallorossa: il motivo risiede nel fatto che la Roma per questo giocatore vuole esercitare il diritto di recompra a 10 milioni. Inoltre sulla panchina giallorossa è pronto ad arrivare Eusebio Di Francesco, che ha allenato Pellegrini proprio al Sassuolo: i due si conoscono e Di Francesco lo vedrebbe bene dunque nella sua Roma della prossima stagione.