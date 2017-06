Calciomercato | Roma, imminente il blitz in Olanda per chiudere l'operazione Karsdorp

Dopo le cessioni gli acquisti, blitz in Olanda della Roma per chiudere l'operazione Rick Karsdorp. Baldissoni e Monchi nelle prossime ore, o, al massimo, entro l'inizio della settimana prossima, prenderanno il volo per Rotterdam per definire l'affare con il Feyenoord. Il ventiduenne terzino olandese, con il quale i giallorossi hanno già raggiunto l'accordo, sarà dunque il secondo acquisto dell'era Monchi dopo quello di Hector Moreno. La nuova Roma prende forma in Olanda