Calciomercato | Roma, idea Seri del Nizza per il centrocampo

In attesa di chiudere per Eusebio Di Francesco per la panchina, la Roma continua a lavorare sui rinforzi per la prossima stagione. Un'idea per il centrocampo è Jean Seri, ivoriano classe '91 del Nizza. Il direttore sportivo Monchi è ancora a Boston dal presidente James Pallotta ma questa che porta a Seri è una pista alla quale i giallorossi stanno lavorando e continueranno a provarci per questo mediano ivoriano.