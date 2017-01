Calciomercato | Roma, Gerson sempre più vicino al Lille: i dettagli

Dopo appena sei mesi l'esperienza alla Roma di Gerson è già giunta al termine. Il calciatore brasiliano, infatti, è sempre più vicino al Lille. La trattativa per il trasferimento del classe '97 in Ligue 1 è ormai prossima alla chiusura, il calciatore volerà presto in Francia dopo una prima parte di stagione con tanta panchina ed appena quattro presenze in Serie A con la maglia giallorossa. Operazione che dovrebbe chiudersi nelle prossime ore, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Mercato in uscita, ma non solo. La Roma insisterà nelle ultime ore di questo mercato di gennaio per Donsah del Bologna, sperando di regalare questo rinforzo a Spalletti per il centrocampo. L'alternativa è rappresentata da Daniele Baselli del Torino, pista al momento molto più difficile. Via dall'Italia dopo appena sei mesi, Gerson sempre più vicino ad una nuova esperienza in Francia. Con la Roma che, però, lavora anche ad un ultimo rinforzo a centrocampo, con Donsah e l'alternativa Baselli sulla lista dei desideri.