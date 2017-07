Calciomercato | Roma, fiducia per il rinnovo di Nainggolan. Per l'attacco non si molla Defrel

Nastasic obiettivo per la difesa, mentre per l'attacco la Roma non intende mollare Gregoire Defrel. Continua ad essere lui il primo nome sulla lista di Monchi per il reparto avanzato di Di Francesco della prossima stagione. A centrocampo invece resterà Radja Nainggolan; la volontà della Roma infatti per quanto riguarda il belga è soltanto una: non si vende. C'è fiducia quindi di trovare l'intesa a breve per il rinnovo del suo contratto, anche nei prossimi giorni. Lato giocatore, invece, si aspettano che vengano accolte le richieste di adeguamento, così da poter continuare questo matrimonio nella capitale.