Stretta finale, poi il traguardo: è fatta per Defrel alla Roma. Giallorossi e Sassuolo hanno appena chiuso, tra poco ci sarà lo scambio dei documenti. Affare da circa 20 milioni di euro più bonus: l'accordo dovrebbe essere stato trovato su una base di 5 milioni per il prestito e 15 più bonus per l'obbligo di riscatto.