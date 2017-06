Calciomercato | Roma, Di Francesco risolve con il Sassuolo: l'allenatore in viaggio verso la Capitale

Eusebio Di Francesco è sempre più il nuovo allenatore della Roma. Risolto questa mattina il contratto con il Sassuolo, l'ex manager neroverde è adesso in viaggio verso la Capitale dove sistemerà gli ultimi dettagli prima della firma e dell'ufficialità dell'accordo. Dal canto suo, il club del presidente Squinzi non perde tempo e, per sostituire Di Francesco, ha già scelto Bucchi il cui ingaggio verrà ufficializzato nei prossimi giorni dopo aver firmato un biennale.