Calciomercato | Roma, oggi incontro con il Sassuolo per Pellegrini e Defrel: il punto

Il campo, sì. Ma anche il mercato, che tra pochi giorni definirà le rose di ogni squadra per questa seconda parte di campionato. Roma al lavoro con il Sassuolo su due diversi fronti. E, in tal senso, questa mattina c'è stato un incontro a Milano. Il primo riguarda Lorenzo Pellegrini, giocatore cresciuto nel vivaio giallorosso e ora in neroverde. La Roma vorrebbe riportarlo già da ora nella Capitale, nonostante abbia il diritto di recompra per la prossima estate fissato a 10 milioni: il Sassuolo ha però risposto un secco 'no'.

Per quanto riguarda Defrel l'ostacolo per la Roma è doppio: intanto la valutazione elevata del cartellino e poi la volontà del Sassuolo di trattenere il calciatore.