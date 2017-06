Calciomercato Roma | Da Manolas a Nainggolan, passando per Foyth: le strategie dei giallorossi

Tempo di scelte, per la Roma, che dopo la cessione di Mohamed Salah, fa il punto sul proprio mercato. I nomi più caldi sono quelli di Nainggolan e Manolas, ma per quanto riguarda il belga non siamo lontani da un rinnovo di contratto, anche perché offerte per il giocatore non sono ancora arrivate. Per il difensore, l’offerta dello Zenit è stata rifiutata ma il club attende una nuova proposta perché è forte la volontà del giocatore di trasferirsi in Russia.

Il ritorno di Lorenzo Pellegrini sarà definito la prossima settimana, quando il giocatore sarà più libero dagli impegni della Nazionale Under 21 con cui è impegnato in questi giorni. Per Foyth dell’Estudiantes, invece, la Roma aumenterà di poco la propria offerta. Per Vainqueur c’è un’offerta del Galatasaray, ma la proposta dei turchi è stata ritenuta troppo bassa. Salta la cessione di Doumbia allo Sporting; tuttavia, l’attaccante potrebbe finire al Fenerbahce, pronto a sottoporre al giocatore un contratto importante. A breve, dunque, probabili contatti tra le società per definire il trasferimento.

Per quanto riguarda Skorupski, la Roma lo terrebbe come secondo portiere, dietro Alisson. Il polacco però vorrebbe giocare e i giallorossi ne hanno fissato il prezzo: parte soltanto per un corrispettivo di 10-12 milioni di euro.