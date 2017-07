Calciomercato | Roma, da Mahrez al rinnovo di Nainggolan: il punto

La Roma prosegue la sua tournèe negli States e da qualche ora la squadra è sbarcata a New York (dove affronterà il Tottenham). E se la preparazione continua, anche il mercato giallorosso prosegue sul fronte entrate e sul fronte conferme. O meglio: rinnovi. Sul banco c'è sempre quello di Radja Nainggolan: nella serata di ieri il direttore sportivo Monchi è sbarcato negli USA, dove appunto continuerà ad occuparsi di alcune operazioni di mercato tra cui il prolungamento ed adeguamento del belga che è sempre più vicino. Manca solo l'annuncio che potrebbe arrivare a breve, anche prima dell'amichevole contro la Juventus.



Capitolo Mahrez: con la proprietà, Monchi parlerà anche dell'obiettivo numero uno per l'attacco. Per l'algerino è pronta un'offerta da 30 milioni più bonus: il Leicester ne chiede 45, quindi i giallorossi dovranno alzare la loro proposta economica nonostante un accordo di massima sia stato già raggiunto con lo stesso Mahrez. Tra conferme e prossimi colpi in entrata, anche dagli States il mercato giallorosso non si ferma.