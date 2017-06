Calciomercato | Roma, continua il pressing per Karsdorp

Continua il pressing della Roma per Rick Karsdorp, su cui continua ad esserci anche l'interesse dell'Inter. Interesse forte, pressing continuo nei confronti del classe 1995 del Feyenoord, profilo che piace per rinforzare la corsia di destra della difesa. Tra domanda e offerta ballano due o tre milioni di euro per l'accordo definitivo, ma la Roma ci prova, e continua il corteggiamento a Karsdorp.