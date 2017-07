Calciomercato | Roma, ceduto Zukanovic al Genoa: è ufficiale

Solo 19 presenze con la maglia della Roma, poi il passaggio in prestito all'Atalanta. Oggi Ervin Zukanovic passa ufficialmente al Genoa, in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Questo il comunicato del club giallorosso: "L’AS Roma rende noto di avere ceduto al Genoa CFC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ervin Zukanovic. Il contratto prevede il prestito fino al 30 giugno 2018 e l’obbligo di acquisto a titolo definitivo condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive".