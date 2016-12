La Roma rincorre il sostituto di Mohamed Salah, pronto a partire per la Coppa d'Africa con la nazionale egiziana. Tra i nomi sondati anche quello di Charly Musonda, esterno classe 1996 belga di proprietà del Chelsea e attualmente in prestito al Betis siviglia (dovrebbe comunque rientrare in Inghilterra a gennaio). Il corpo scout ha già dato feedback positivi, dato che ha caratteristiche molto simili a quelle di Salah.