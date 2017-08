La Roma, oltre al campo, programma il futuro dell'area tecnica. E va vanti con Balzaretti, che ha rifiutato un'offerta dal Nantes di Ranieri come capo-scout, una sorta di direttore sportivo. L'ex difensore ha deciso di rimanere in giallorosso dove, anche per Monchi, seguirà i giocatori di proprietà in prestito.