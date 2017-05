Calciomercato - Riso, ag. Petagna: "L'Inter si è interessata a lui, vedremo quale sarà l'opzione migliore"

Serata di gala e anche di calciomercato, a Milano. Palazzo Parigi è la location dove si è svolto il Two Men Show. E' intervenuto anche l'agente Giuseppe Riso, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato dei suoi assistiti.

"Gomez è arrivato a un punto della sua carriera in cui vorrebbe giocare la Champions League o lottare per uno scudetto, ma ne parleremo con la splendida proprietà dell'Atalanta. Caldara? Non rifiutiamo la panchina alla Juve ma se abbiamo questi obiettivi, è meglio avere continuità d'impiego. Petagna? Sì l'Inter si è interessata ad Andrea, però ci sono questioni di crescita. Il primo anno l'ha fatto bene grazie a un ottimo allenatore, quindi vedremo cosa sarà meglio per lui se continuare qui o andare in una grande. Gagliardini? E' giovane, trovarsi in questo vortice non è semplice, è pesante l'atmosfera di San Siro; stasera doveva venire anche lui ma non ha potuto e io l'ho appoggiato in questa scelta. Deve avere la forza di affrontare anche queste situazioni e questi momenti di difficoltà gli permetteranno di crescere".