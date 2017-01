Calciomercato - Pescara, intrigo Caprari: tre squadre di Serie A fanno pressione sull'Inter

Tutti pazzi per Caprari. Ma il Pescara non vuole privarsene in questo momento della stagione, anzi. “Vorremmo tenerlo fino a giugno” ha detto il presidente Sebastiani. Intanto Sampdoria, Atalanta e Chievo fanno pressioni sull’Inter, che ne detiene il cartellino, per lasciar partire il giocatore in questa sessione di mercato. Gli abruzzesi si oppongono, a meno che non venga loro riconosciuto un conguaglio elevato.

L’Inter raccoglierà le offerte ricevute e le discuterà col Pescara, con l’agente di Caprari, Davide Lippi, che in serata è stato nel ritiro milanese degli abruzzesi che domani sera dovranno affrontare proprio i nerazzurri in campionato.