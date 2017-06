Calciomercato | Pellegrini-Roma: giocatore pronto a firmare appena finisce l'Europeo

Una spedizione in Polonia con la maglia dell'Under 21 da portare il più avanti possibile, ma al termine della quale si aprirà un nuovo capitolo della carriera di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista del Sassuolo, infatti, sta per seguire il tragitto dell'allenatore che ha avuto proprio in neroverde (Di Francesco), facendo ritorno alla Roma. Tutto fatto tra i club (già avvenuto lo scambio di documenti), adesso non resta che la firma del giocatore sul contratto che lo legherà di nuovo ai colori giallorossi: penna in mano e firma pronta ad essere apposta, non appena finirà il suo Europeo, quando Pellegrini tornerà a Roma per iniziare una nuova avventura in giallorosso.