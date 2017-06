Calciomercato | Pellegrini-Roma è cosa fatta: "Vado in albergo e firmo il contratto"

Lorenzo Pellegrini alla Roma è cosa fatta. È lo stesso giocatore a confermarlo al termine della gara contro la Spagna ai microfoni di Sky Sport: “Se vado in albergo e firmo? Penso proprio di si erano questi gli accordi. Il mio pensiero è tornare da protagonista. Penso di andare a Roma non per aspettare ma per giocarmi le mie possibilità, poi deciderà l'allenatore e la società. Questo europeo è andato bene, speravamo di arrivare in finale ma è andata così.