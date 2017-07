Non solo Jeison Murillo: il Valencia guarda all’Inter anche per un rinforzo a centrocampo. Il nome è quello di Geoffrey Kondogbia, ma i nerazzurri non hanno intenzione di cederlo. A meno che il club spagnolo non presenti un’offerta superiore ai 35 milioni di euro. Per questo, in pratica, è come considerare il francese incedibile.