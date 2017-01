Calciomercato - Non solo il Napoli per Amato Ciciretti

Un occhio al presente e un altro, immancabilmente, anche al futuro. E’ questa la politica di mercato del Napoli, che investe sui giovani per assicurarsi in vista delle prossime stagioni. Stavolta, l’obiettivo è Amato Ciciretti, esterno classe ’93 del Benevento.

Come riporta Luca Marchetti di Sky Sport, Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo, l’ha già inserito tra i profili più interessanti del suo elenco. Ma dovrà sbrigarsi a fare la mossa decisiva per assicurarsi il giocatore, a cui si sono interessate anche Sampdoria, Genoa e Chievo. Vola con il suo Benevento, Ciciretti, e per lui presto potrebbero aprirsi le porte della Serie A.