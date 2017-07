Duvan Zapata al centro del mercato. Il classe 1991 colombiano, nell'amichevole di oggi del Napoli con il Trento non era nemmeno in panchina, segnale di una posizione lontana da Napoli. L'attaccante, quindi, chiederà un confronto con Sarri e la società, per trovare la soluzione migliore e più utile a tutti, col Torino che preme per regalare Duvan Zapata a Mihajlovic...