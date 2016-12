Un 2016 terminato in maniera brillantissima, per Dries Mertens ora anche il regalo sotto l'albero. Dovrebbe essere tutto fatto infatti per il rinnovo con il Napoli, il nuovo contratto che avrà scadenza 2021. Non solo Pavoletti, dunque: il club di De Laurentiis piazza anche un colpo 'interno'. Il belga avrà anche una clausola rescissioria (intorno ai 40-50 milioni) che si attiverà però solo tra due anni.