Lorenzo Tonelli a Milano. Ufficialmente per i due giorni di riposo concessi dal Napoli, ma il mercato resta aperto e la presenza in città è un segnale che qualcosa potrebbe muoversi per la cessione del difensore. Con la Sampdoria sempre sullo sfondo, con l'interesse per l'ex Empoli che non svanisce e che potrebbe sfociare in qualcosa di più nelle ultime ore del mercato.