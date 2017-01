Calciomercato | Napoli, si va avanti per il rinnovo di Mertens: la situazione

Un anno di mezzo di contratto che non basta più, il Napoli ha intenzione di blindare Dries Mertens. Si procede spediti verso un accordo che soddisfi entrambe le parti, con i legali già al lavoro per sistemare tutto e permettere al giocatore belga di mettere nero su bianco.

Nel nuovo accordo non mancherà una clausola di risoluzione valida solo per l'estero e in vigore dal 2018 in poi. La cifra? 35 milioni per la Cina e 50 per l'Europa, segno che De Laurentiis non lascia proprio nulla al caso.