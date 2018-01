Calciomercato | Napoli, si insiste per Younes: il punto

Il Napoli non molla, vuole regalare a Sarri un nuovo attaccante già in questa sessione di mercato. Per questo il club di De Laurentiis continua ad insistere per Amin Younes, classe 1993 dell'Ajax: gli olandesi avevano accettato l'offerta da 10 milioni dello Swansea, destinazione poi rifiutata dal giocatore. Un prezzo troppo alto secondo gli azzurri, al lavoro con l'agente del giocatore per trovare il giusto compromesso.

Più complicata, invece, la pista che porta a Matteo Politano: il Sassuolo non molla, deciso a non far partire uno dei suoi gioielli a gennaio. E' al momento in stand-by la situazione legata a Gerard Deulofeu, mentre continuano i contatti per Lucas Moura nonostante l'ingaggio molto oneroso del brasiliano.