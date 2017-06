Calciomercato | Napoli-Rulli, segni del destino? Il portiere era stato al San Paolo nel 2013: la foto

Un profilo che piace, un'opzione concreta per il ruolo di vice Reina: il Napoli continua a seguire da vicino Geronimo Rulli, portiere argentino nell'ultima stagione alla Real Sociedad. Proseguono i contatti tra la società del presidente De Laurentiis e il Manchester City, club che fino al 2018 ha un diritto di recompra sul classe '92 (leggi qui): trattativa aperta, con il Napoli che ha inoltrato una prima proposta per un prestito con obbligo di riscatto.

E se davvero il portiere dovesse arrivare in azzurro potrebbe sembrare un vero segno del destino. Rulli, infatti, era già stato a Napoli nel dicembre 2013 per ragioni legate al proprio passaporto e - come testimoniato anche da una foto apparsa sul proprio profilo Instagram - non aveva perso l'occasione di assistere al match dell'allora squadra di Benitez contro l'Inter. Risultato finale 4-2 per il Napoli, che adesso potrebbe essere la prossima squadra di Rulli. Un segno del destino? Ecco la foto della visita del portiere allo stadio 'San Paolo'.