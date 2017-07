Calciomercato - Napoli, prosegue la trattativa per Rulli: gli aggiornamenti

La trattativa prosegue, il Napoli insiste per Geronimo Rulli. E’ il portiere argentino, il designato a raccogliere l’eredità di Pepe Reina a partire dalla stagione 2018/19; intanto, si formerebbe alle spalle dello spagnolo per quest’anno, così da essere pronto a raccogliere i gradi di titolare per la porta degli azzurri.

Il Napoli può puntare sulla volontà di Rulli di trasferirsi. Un fattore che consente al club di trattare con la Real Sociedad senza dover pagare obbligatoriamente i 40 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Quindi nelle prossime ore si continuerà a lavorare per trovare il giusto compromesso che metta d’accordo tutte le parti in causa.