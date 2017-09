Calciomercato | Napoli, passi avanti per il rinnovo di Ghoulam: la situazione

È l'arma a sorpresa di Sarri. Definirlo difensore, ormai, è diventato riduttivo. Per il Napoli è un vero e proprio jolly, prezioso per i meccanismi offensivi della squadra, Faouzi Ghoulam. Un giocatore davvero speciale per questo Napoli, sempre sul pezzo. E adesso più vicino al rinnovo del contratto. Perché da parte della società c'è sempre più ottimismo sul prolungamento. La base sulla quale si può trovare l'intesa è intorno ai 2,5 milioni di euro per 5 anni, il tutto con clausola valida solo per l'estero di 35/36 milioni. E intanto il Napoli lavora sul giocatore con la grande volontà di allungare il contratto del proprio terzino. Intanto il campo, quello bruciato da Ghoulam, autore di quattro assist e due gol in questo inizio di stagione: non male per un terzino. Per la gioia di Sarri.